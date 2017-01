Villingen-Schwenningen Rolf Münch holt sich Sieg

Als nächste Veranstaltung ist auf dem Terminkalender des SV der unter dem Motto "Erst Wahl – dann Party" stehenden Sportlerball vermerkt, der am Samstag, 18. Februar, ab 20 Uhr in der Turn- und Festhalle stattfindet. Zum ebenfalls in der Festhalle stattfindenden Jugendball lädt der Verein am Sonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr ein. Zur Jugendversammlung trifft sich der Spielernachwuchs am Montag, 13. März, 18 Uhr, im Vereinsheim. Zur Hauptversammlung des Sportvereins kommen die Mitglieder am Freitag, 17. März, 20 Uhr, im Vereinsheim der Rietheimer Musikanten zusammen.