Villingen-Schwenningen Rolf Miller gewinnt Herzen seiner Fans

Auch in der Neuen Tonhalle blieb der "Meister der Halbsätze" nichts schuldig und präsentierte sein aktuelles Programm "Alles andere ist primär!".

Der 50-Jährige kam, sah und gewann die Herzen seiner Fans im Handumdrehen, es ist immer wieder erstaunlich, wie viel mit derart "wenig" Aufwand zu machen ist. Natürlich fällt auch für Rolf Miller Arbeit beim Entwurf seiner Programme an, in Villingen zeigte sich ansonsten wieder, dass einem von der Muse geküssten "Maestro" ein Stuhl und eine Wasserflasche als Requisiten durchaus genügen können. Nach und nach sieht man Rolf Miller die Jahre trotz moderaten Muskeltrainings an, seine odenwäldische Bubenstimme aber bleibt und passt schlicht perfekt zu seinen nicht allein auf der Bühne präsentierten Stammelsinfonien.

In der Tonhalle wurde geschmunzelt, gelacht und geklatscht, schnell war ein doch recht deftiger Eintrittspreis vergessen. Dem auch immer wieder hell kichernden "Kindskopf" musste man einfach zugetan sein. In "Alles andere ist primär" spannt Miller keinen Themenbogen, sondern spritzt einfach spitzbübisch und wiederholt schenkelklopfend hin und her. Ab zu Fußball-EM und WM, dann hinunter in die großstädtischen Technomusik-Bunker, wieder hinauf an den Küchentisch, noch eine Runde durch die Damenwelt mit Blick auf den "sexy Apparat mit den Drei-Meter-Beinen" – auch die Herren Trump, "Puddin" und Erdogan klammert Rolf Miller natürlich nicht aus. Der Odenwald in Villingen, ein glückliches Publikum, zwei Stunden ohne Schreckensmeldungen – Rolf Miller muss selbstverständlich wieder kommen, eher viel früher als später!