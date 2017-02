VS-Villingen. Der Kabarettist Rolf Miller tritt am Donnerstag, 16. März, 20 Uhr, in der Neuen Tonhalle mit seinem Programm "Alles andere ist primär" auf. "Wenn der Schuss nach vorne losgeht" oder "Ich nehm mich selbst nicht so wichtig, wie ich bin" wären Titelalternativen für sein viertes Kabarettprogramm gewesen. Er kommt von unten. Oder um es mit Karl Kraus zu sagen: "Es genügt nicht, sich keine Gedanken zu machen, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken." Miller erhielt den deutschen Kabarettpreis für seine komponierten Stammelsymphonien. "Denn keiner versteht es so gut wie er, mit Banalem Kompliziertes auszudrücken", hieß es. Tickets gibt es bei Vorverkaufsstellen.