Villingen-Schwenningen Rohbau soll schon im Herbst stehen

Es war eigentlich nur eine Bekanntgabe der Verwaltung, aber interessant genug für den Technischen Ausschuss, nachzufragen.

Villingen-Schwenningen. Laut Lärmschutzgutachten steht dem Bau des Jugendkulturzentrums, der Kletterhalle und den Freiflächen für Open-Air-Veranstaltungen nichts im Wege, erklärte Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Hochbau und Gebäudewirtschaft.

Die Vergabe der Rohbauarbeiten für das Jugendkulturzentrum auf einer Fläche von 4500 Quadratmetern will Kleinhans in den nächsten zwei Wochen erledigen, so dass der Rohbau schon im Herbst auf dem Gelände des früheren Familienfreizeitparks stehen könnte, wenn die Baufirma vorwärts mache. Baubürgermeister Detlev Bührer verkündete, dass die Stadt schon vieles geplant habe rund um das Jugendkultzentrum.