Villingen-Schwenningen Rofalki zieht in Aufsichtsrat ein

Villingen-Schwenningen (spr). Die Aktionäre der InterCard AG Informationssysteme mit Sitz in Schwenningen haben während der Hauptversammlung des börsennotierten Unternehmens in der "Rindenmühle" in Villingen allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zugestimmt.