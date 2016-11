Villingen-Schwenningen Rössle-Neubau: Investor zeigt erste Pläne

Und warum soll das neue Einkaufscenter den Namen "Forum Schwenningen" tragen? Die Bezeichnung Rössle-Areal sei zu negativ, so der Geschäftsführer weiter. Als corporate identity führten die meisten HBB-Projekte den Arbeitstitel Forum: "Es ist der Platz der Kommunikation und des Marktes", erklärt Ortner.

Einen Vorgeschmack auf diesen Platz bietet bereits die Homepage des Investors: In Schwenningen einen neuen Akzent zu setzen und die Innenstadt neu zu beleben, sei eine Aufgabe für die HBB, heißt es dort. Es könne nun komplett abgerissen werden, um einem modernen, intelligent strukturierten Neubau Platz zu machen.

Und die Zukunftsmusik für den Stadtbezirk klingt noch rosiger: Der Entwurf der HBB setze beim 80 Millionen Euro teuren Forum auf Offenheit und mehr Fläche. So lade etwa ein über zwei Etagen offener Eingangsbereich in Richtung des Kreisels die Besucher ein, während ein gläserner Steg die Alte Herdstraße überspanne und so den Anschluss an die Fußgängerzone sicherstellen soll.

Im Inneren sollen auf rund 15.000 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht nur ein Lebensmittelmarkt angesiedelt werden, sondern auch rund 50 weitere Fachmärkte, Shops und Gastronomie Platz finden. Auch lokale Anbieter werden in das Konzept integriert. Die Belegung orientiert sich am bestehenden Bedarf und wird eng mit der Stadt und den bereits ansässigen Händlern abgestimmt, beschreibt die HBB weiter. So entstehe ein funktionierender Branchenmix in einer attraktiven Umgebung – "für langfristigen Erfolg".