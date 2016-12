Villingen-Schwenningen Römer bringen Ort durcheinander

Seit Ende September bereiten sie sich die Schauspieler Katrin Jaggy, Jens Ebner, Rolf Ebner, Chiara Stolz, Thorsten Simon, Herbert Simon, ­Sabine Ohlhauser, Giuliano Carlini, Andreas Straßacker, Franz Gruber und Imme Buchholz bereits in gemeinsamen Proben auf das große Ereignis vor und werden mit Regisseur Ronald Munz alles versuchen, um dem Publikum (wie eigentlich in jedem Jahr) einen vergnüglichen Theaterabend zu bereiten. Es gibt zwei Vorstellungen, am 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) und im neuen Jahr am Donnerstag, 5. Januar, jeweils ab 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Pfaffenweiler.

Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf in der Metzgerei Gür und bei Isabellas Seifenladen. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro. Jugendliche unter 18 Jahren bekommen beim Einlass in die Halle wieder zwei Euro zurückerstattet. Am ersten Theaterabend gibt es eine Tombola. Für die musikalische Unterhaltung und die Verpflegung sorgt die Musik- und Trachtenkapelle.