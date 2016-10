Villingen-Schwenningen Rockfans kommen auf ihre Kosten

SchwenningenEin Feuerwerk an handgestricktem Rock brannten der singende Ex-Bürgermeister und Gitarrist Norbert Zerr, der aus Bad Dürrheim stammende Neven Welte an den Drums und der Villinger Gerry Feldberger im Restaurant Wildpark ab.

In unmittelbarer Nähe zum Waldrand gelegen, rockten sie dort unter ihrem in Schwenningen und Umgebung bestens bekannten Namen Roxx Band über Stunden, was das Zeug hielt. Schnell gab es im Lokal keine freien Sitzplätze mehr, auch die Tanzfläche füllte sich im Nu. Jeder, der gekommen war und Live-Rockgigs liebt, kam auf seine Kosten. Das Servicepersonal war permanent auf Trab.