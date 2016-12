Villingen-Schwenningen Rock’n’Roll-Party mit zwei Bands

VS-Villingen. Ein Weihnachtskonzert mit den Bands "Black Pearl" und "Bright The Sky Tree" stellt das Jugend- und Kulturzentrum K3 in Zusammenarbeit mit dem Villinger Ladengeschäft Soundservice am Freitag, 23. Dezember, auf die Beine. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Das Konzert ist ein Dankeschön an alle Musikfans, die Soundservice 15 Jahre begleitet haben. Zudem ist es das Jahresabschluss des Rockclubs und des Jugendförderungswerks Villingen-Schwenningen.