Villingen-Schwenningen Roboter operieren Blase und Magen

Der Chrirurg überwacht und steuert an einer Konsole, von der aus er die Roboterarme millimetergenau steuern kann.

Der Bildschirm in der Konsole zeigt das Operationsfeld im Inneren des Körpers mit bis zu zehnfacher Vergrößerung. "Wir könnten letztlich einen Blinddarm auf dem Mond operieren", findet Runkel ein platisches Bild. Die Abteilung des Direktors der Klinik für Allgemein- und Viszeralchrirugie setzt das neue System ein, ebenso wie die Klinik für Urologie und Kinderurologie: Blase, Prostate und demnächst auch Nieren will Direktor Alexander Lampel operieren. "Bei der Operation können wir das Tumorgewebe selektieren und abklemmen, der Rest der Niere bleibt durchblutet", erklärt er.

Der Vorteil beim Einsatz der Roboter ist außerdem, dass diese Bewegungen ausführen können, zu denen die menschlichen Hände nicht fähig sind: Sie sind um 360 Grad beweglich und wie die menschliche Hand in allen Freiheitsgraden steuerbar. Die Instrumente werden über kleine Schnitte in den Körper des Patienten eingebracht. Seit Oktober ist das Gerät im Einsatz. "Wir haben die erste OP gemacht, dem Patienten geht es optimal", berichtete Lampel.

Ursprünglich für Soldaten

Ursprünglich war das Gerät in den USA entwickelt worden, um verletzte Soldaten im Feld zu bergen und ihnen helfen zu können, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Geräte wie dieses gibt es nur sieben Mal in Baden-Württemberg, erläutert Klinik-Geschäftsführer Mathias Geiser. Zweieinhalb Millionen Euro wurden investiert. Theoretisch wäre es später sogar möglich, einen Spezialisten in Hamburg den Patienten in Villingen operieren zu lassen.

"Vor 25 Jahren wurde die minimalinvasive Chirurgie eingeführt", erinnert sich Runkel. Was damals eine Revolution war, wird durch das Operieren am Roboter mit einer kleinen Sonde überholt. "Das ist eine große Entwicklung", so Runkel, in dessen Abteilung Magen und Speiseröhre, später dann auch Darm, Leber und Bauchspeicheldrüse dem Roboter anvertraut werden. Freilich nur als Hilfsmittel: "Der Roboter ist ein Tool, er soll die Operation unterstützen." Wichtig bleiben die Kenntnisse des Arztes, der, so ein weiterer Vorteil, den Runkel hervorhebt, es beispielsweise auch Chirurgen, deren Motorik nachlässt, ermöglicht, hervorragende Operationsergebnisse zu erzielen: Der Roboter filtert nämlich unwillkürliche Bewegungen und das Händezittern.

Operationen mit diesem Gerät werden von allen Krankenkassen bezahlt. Der Zugang in den Bauchraum entspricht dem herkömmlichen minimalinvasiven Vorgehen der Bauchspiegelung.