Ein Robert Franz Naturladen hat nun in der Rietstraße 38 in Villingen eröffnet. Franz empfiehlt, mit natürlichen und naturnahen Methoden die Gesundheit zu stärken und bietet hierfür eine Palette hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel an. Originell präsentiert werden die Produkte mit Vitaminen, Mineralien, pflanzlichen Ölen und anderem mehr in den Räumlichkeiten. Filialleiterin ist Marzena Mackenroth. Neben den Waren für den menschlichen Gebrauch gibt es auch Produkte für Hunde und demnächst auch für Katzen. Weitere Infos unter www.robert-franz-naturversand.de. Foto: Reutter