VS-Villingen. "Kasperles Märchenstunde" aus Crimmitschau gastiert am Freitag, 23. September, 15 und 16.30 Uhr, im Münsterzentrum in Villingen. Aufgeführt wird die Geschichte von Ritter Rost. Ritter Rost geht in den Zirkus und Burgfräulein Bö muss zu Hause bleiben. Im Zirkus treten vier erstaunliche Fabelwesen auf und wollen beweisen, wer von ihnen der Fabelhafteste ist. Der Eintritt kostet pro Person sieben Euro.