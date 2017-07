VS-Mühlhausen. Der Zweckverband Ringzug bietet seit vielen Jahren interessante Touren in der Region an. Die Tour in und um Mühlhausen ist am Mittwoch, 12. Juni. Der Start ist um 14.10 Uhr beim Bahnhof Schwenningen (694 Meter), wo die Teilnehmer vom Wanderführer Adi Schweizer vom Schwäbischen Albverein Mühlhausen erwartet werden. Zunächst geht es hoch zum Panoramaweg mit der schönen Aussicht auf Schwenningen und weiter zum Setzenbrünnele. Auf dem Türnleberg ist mit 792 Meter die höchste Stelle erreicht. Um 17 Uhr wird zur Ringzughaltestelle Hammerstatt in Schwenningen weitergewandert. Der Wanderführer kennt die dortigen Abfahrtszeiten.