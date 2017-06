Villingen-Schwenningen Ringer setzen auf gute Jugendarbeit

Der Verein hat ein gutes Jahr verzeichnen können. Finanziell und sportlich ist man zufrieden. In den zwei Jahren hatte die Führungsspitze noch mit einigen finanzielle Altlasten aus der zweiten Bundesliga und der Regionalliga zu kämpfen, doch der Verein ging 2016 mit einem leichten Plus in die neue Saison. Die erste Mannschaft erreichte mit einem guten sechsten Platz im Mittelfeld der Oberliga Südbaden zwar nicht ganz den Vorstellungen vom Saisonbeginn, doch im Nach­hinein sind die Ringer zufrieden mit der Leistung. Die meisten Punkte holten die zwei Neuzugänge Ionut Hamzu und Jan Furtwängler.

Die zweite Mannschaft hat freiwillig zurückgezogen und ringt in Zukunft in der Bezirksklasse. Der Verein möchte einen Neuaufbau mit der nachwachsenden Jugend starten. Die Jugend des KSK hat eine erfolgreiche Saison hinter sich gebracht und ist nächstes Jahr als Favorit zu sehen. Christian Rusu wurde als Co-Trainer engagiert, damit sich Jugendtrainer Ersan Baydenk voll und ganz auf die Jugend konzentrieren kann. Nach dem Bericht der Kassenführerin und der Kassenprüfer wurde das gesamte Vorstandsteam und die Kassenführerin von Bürgermeister Josef Herdner entlastet.

Die Führungsmannschaft hat sich an drei Positionen verändert. Nach der neuen Satzung besteht sie aus dem Präsidenten Sebastian Schindler, dem Vorsitzenden Veranstaltungen Oliver Wehrle, dem Vorsitzenden Finanzen Tobias Haaga, dem Vorsitzenden Sport Michael Haaga, der Kassiererin Miranda Illik, dem Geschäftsführer Ewald Wolber, der Jugendleiterin Ramona Glock, dem PR-Manager Tobias Baier, dem Schriftführer Patrick Kromer, dem Aktivensprecher Mike Kromer sowie den Kassenprüferinnen Judith Wolber und Stefanie Bachmann.