Villingen-Schwenningen Ringanlagen ab heute wieder frei

VS-Villingen. Der dritte Sanierungsabschnitt der Ringanlagen, zwischen Kanzleigasse und Karl-Brachat-Realschule, ist ab ab dem heutigen Freitag wieder für den Fuß- und Radverkehr freigegeben. In zweieinhalb Monaten Bauzeit wurden rund 800 Quadratmeter Wegeflächen saniert und 280 Kubikmeter Erde bewegt. Auf 130 Metern wurden Natursteinmauerarbeiten vorgenommen, die vegetationstechnischen Arbeiten haben ein Volumen von 1840 Quadratmeter. Beim Wegebau kamen neuartige Beläge zum Einsatz, die funktionale, gestalterische und ökologische Aspekte gleichermaßen berücksichtigen, teilt die Stadt mit. "Ich hoffe, dass die Bürger und Besucher der Stadt sich an den neu gestalteten Ringanlagen erfreuen", so Till Kohler vom Stadtbauamt. Dieser Bauabschnitt wurde für 145 000 Euro umgesetzt. Insgesamt sind für die Sanierung der Ringanlagen in Villingen 1,9 Millionen Euro veranschlagt. Das vom Gemeinderat beschlossene Gesamtkonzept soll im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel in den kommenden Jahren abschnittsweise umgesetzt werden.