Die Sanierungsarbeiten in den Villinger Ringanlagen laufen weiter auf Hochtouren. Nachdem der erste Teilabschnitt zwischen dem Romäusturm und dem Gymnasium am Romäusring nahezu fertig gestellt ist und sich im neuen Glanz präsentiert, ist die beauftragte Baufirma nun weiter gerückt. Derzeit wird der Abschnitt zwischen der Schule bis zur Zinsergasse umgestaltet. Dabei soll auch der dortige, in die Jahre gekommene Spielplatz deutlich aufgewertet werden. Im Zuge dessen wird derzeit auch der Street-Workout-Parcours aufgebaut. Er beinhaltet mehreren Stationen und Sportgeräten und wurde seitens der Schule initiiert. Foto: Eich