Nicht nach Zeitplan verlaufen die Arbeiten in den Ringanlagen im Bereich der Karl-Bracht-Realschule. Ursprünglich war geplant, die Maßnahme bis zum Ende der Sommerferien fertigzustellen, die dortigen Wege sind jedoch noch gesperrt. Auch die Ampel in diesem Bereich musste aufgrund der Baustelle vorerst außer Betrieb genommen werden. In den kommenden Tagen soll sich entscheiden, wann die Anlage wieder freigegeben werden kann. Foto: Eich