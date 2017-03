Villingen-Schwenningen Rietheim kämpft um Ortsverwaltung

Angeregt worden sei von der KGSt, einen mobilen Dienst einzurichten, der vorsehe, dass ein Mitarbeiter aus der Verwaltung zum Bürger ins Haus komme, wenn dieser einen neuen Personalausweis benötige. "Das soll dann im Wohnzimmer erledigt werden, aber wer will denn so was?" bezweifelte Furtwängler. Ortschaftsrat Bernd ­Bucher fügte hinzu, dass es nicht nur um die Ausstellung von Ausweisen gehe. Habe der Ort keine eigene Verwaltung mehr, würden die kleinen Vereine wegbrechen. "Jeder Ort hat seine eigene Kultur und die soll nicht verloren gehen", betonte er.

Im Gemeinderat werde eine strategische Zielplanung erfasst, ergänzte die Ortsvorsteherin und meinte, die von der KGSt vorgeschlagenen Sparvorschläge könnten sich widersprechen. Einen endgültigen Beschluss werde der Gemeinderat Mitte Juli fassen.

"Die Öffnungszeiten unseres Rathauses müssen im gewohnten Rahmen akzeptiert werden, wir hoffen auf den Rückhalt der Bevölkerung", sagte Furtwängler.