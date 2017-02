Villingen-Schwenningen Riesige Torte für die Kuchenspender

Am Samstagnachmittag konnten sich die ehrenamtlichen Bäcker selbst ein wenig bewirten lassen. Ehedem kann man sich von der gesamten ehrenamtlichen Leistung der vielen Helfer "eine große Scheibe abschneiden". Mit ihrer Leistung konnten "etwa die Besucherzahlen des Vorjahres erneut erreicht werden", so Pfarrer Andreas Güntter gegenüber dem Schwarzwälder Boten am Wochenende: rund 7200 Besucher. Jeder von ihnen konnte nach der Hauptmahlzeit im Anschluss zum Kaffee einen Kuchen genießen – 200 ehrenamtliche Bäcker machten es möglich.

Bei Abgabe ihrer Leckereien im Gemeindehaus erhielten sie über die vier Wochen hinweg einen Gutschein für die Aktion am vergangenen Samstag. Um die Bäcker selbst mit Kuchen bewirten zu können, stellt es inzwischen fast schon eine Tradition dar, hierfür die Spende eines hiesigen Konditors zu nutzen. Eine riesige, ’zig Kilogramm schwere Torte mit der Aufschrift "Vesperkirche – Danke den Kuchenbäckern" brachte diesmal das Schwenninger Café Feiss vorbei. Gemeinsam mit den weiteren Vesperkirchen-Besuchern war die leckere Torte schnell genossen.

Pfarrer Güntter richtete einmal mehr seinen Dank an alle Ehrenamtlichen wie auch professionelle Sponsoren der Aktion. Ohne sie wäre die Vesperkirche nicht machbar. Integriert ins Team der Ehrenamtlichen möchte Güntter auch die Kuchenspender sehen. "Auch wer daheim backt guten Kuchen, den unsre Gäste dann versuchen, gehört dazu und ist mit uns verbunden", reimte er in einem vorgetragenen Gedicht.