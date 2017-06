Villingen-Schwenningen Riesige Außenterrassen – die daneben finden’s oft daneben

Villingen-Schwenningen. Vergangene Woche war ein Imbiss in der Niederen Straße betroffen. In der Mittagszeit sah man dort eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes den Meterstab zücken und nachmessen. Das Ergebnis der Überprüfung war eindeutig: "Sie haben 16 Quadratmeter Außenbewirtschaftung, sie dürften aber nur 14 haben", da kannte die Dame des Ordnungsamtes keinen Pardon.

Daraufhin wurden Stühle gerückt, ein paar Tische enger zusammengestellt – und schon waren zumindest diese Auflagen erfüllt. Ein anderes Problem hingegen bleibt bestehen: Die Außenterrassen sind teilweise so groß, dass direkt daneben liegende, vielleicht sogar kleine Geschäfte von den Passanten dadurch leicht übersehen werden können.

An der Tagesordnung ist es zwar nicht, ein Einzelfall aber ist es eben auch nicht, dass solche Leid geprüften Einzelhändler in solchen Fällen an das Ordnungsamt herantreten und sich über die Sichtbehinderung und Beeinträchtigung durch die Außenbewirtung für ihr Geschäft beschweren. "So etwas kommt schon immer mal wieder vor", bestätigt Oxana Brunner von der Pressestelle der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Ordnungsamt gehe diesen Hinweisen dann nach, prüfe, ob die Außenterrasse das zulässige Fenster überschreitet oder gar insgesamt zu groß gemessen ist. Nicht nur als Resultat von Anzeigen, auch bei "routinemäßigen Kontrollen", so Brunner, "werden die Sondernutzungen überprüft".