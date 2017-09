Villingen-Schwenningen Riesenkrake sorgt für Aufmerksamkeit

Der kreative Kopf hinter dem dreidimensionalen Werk ist der junge Villinger ­Maximilian Ettl. "Eine Krake bot sich vom Haus her an und ein ähnliches Motiv hatte ich beim Streetart-Festival in Blumberg vor einigen Jahren schon mal gemalt", sagt der 21-Jährige, der sich mit 3-D-Motiven auf Straßen und Plätzen bereits einen Namen in der Szene gemacht hat.

Mit Leiter und Pinsel ausgestattet, erklomm Ettl die Hauswand. Und die Arbeiten waren gar nicht so ohne. "Ich habe Höhenangst und am Anfang hat es mich echt Überwindung gekostet."

Auch das große Format stellte eine Herausforderung dar. Immer wieder schauen ihm Passanten zu, sprechen ihn an und machen Fotos. "Das Motiv wurde schon oft auf Facebook gestellt", freut sich der junge Villinger über die Resonanz. Nach vier Tagen und einigen Kilo Acryl­farbe wurde das Werk vollendet und kann nun bis zum Abriss der dortigen Gebäude bestaunt werden.