Villingen-Schwenningen Riese mit kalifornischen Genen

Eine außergewöhnliche Karriere für einen Nadelbaum, der mal ganz klein anfing. Genauer gesagt als Setzling, auf den Natur- und Pflanzenliebhaber Baeuerle vor über 40 Jahren bei einer Wanderung mit seiner Familie im tiefsten Schwarzwald zufällig stieß. Freilich landete der Spross im Rucksack. Später wässerte er die Wurzeln und setzte den Trieb in einen seiner Töpfe. Die anderen beiden Setzlinge verschenkte er weiter. "Auf was ich mich da eingelassen hatte, wusste ich damals noch nicht", berichtet er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Und dann begann die Zufalls-Begegnung aus einem badischen Wald nach anfangs zögerlichem Wachsen so allmählich in die Höhe zu schießen. "Das war vielleicht ein Hänfling in den ersten Jahren", lächelt Baeuerle verschmitzt, wenn er an die Magermodel-Maße seines jetzigen Prachtexemplars zurück denkt. Erst nach zehn Jahren begann der Baum Formen zu entwickeln, mit 15 Jahren hatte er es zu einem stattlichen Baum gebracht.

Ein Riese, dem die heißesten Sommer und die kältesten Winter kaum etwas anzuhaben scheinen. Naturschutzwart Felix Zinke aus Villingen war es, der Baeuerle die Augen öffnete: "Du, das ist ein Mammutbaum." Und nun schaut der ältere Herr noch genauer mit dem Fernglas hin, wie sein Lieblingsbaum, neben der Quitte, wenn auch deutlich langsamer, weiter wächst.

Weitere Liebhaber

Der Baum scheint aber auch noch andere Liebhaber zu haben. Amseln, die ihn zu ihrem Orientierungsbaum erkoren haben, oder Vögel aus der Familie der Baumläufer, die gerne an seinem Stamm landen, sich in die 20 Zentimeter dicke Rinde krallen und Insekten herauskratzen. August Baeuerle blickt versonnen auf seinen Mammutbaum. In zwei Jahren feiern er und seine Frau Goldene Hochzeit. Da planen die beiden eine Reise. Wäre das traumhaft schöne Kalifornien ein Thema, der Heimat der Riesen? Seine Augen fangen an zu glänzen. "Das wäre was." Über seinen "Sequoioideae" beginnt er zu philosophieren, über dessen Schönheit im Besonderen und die von Bäumen im allgemeinen.

"Sie sollten ihn mal sehen, wenn er verschneit ist und die Sonne drauf scheint", meint er ungeachtet der hochsommerlichen Temperaturen. "Jetzt dient er als Schattenspender." Um seinem Lieblingsbaum ganz nah zu sein, hat Baeuerle unter dem grünen Nadeldach eine zweite Terrasse gebaut. "Das ist einfach ein Stück Lebensfreude."