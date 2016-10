Villingen-Schwenningen Rieger: Keine Fotos gegen Mieterwillen

Villingen-Schwenningen. Dies teilte Rechtsanwalt Axel Rieger, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes Villingen-Schwenningen und Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, mit und berief sich dabei auf eine einhellige Rechtsprechung. Insbesondere wenn das Haus oder die Wohnung verkauft beziehungsweise neu vermietet werden soll, drängen Vermieter, Verwalter oder Makler darauf, dass anlässlich eines Besichtigungstermins Fotos oder ganze Fotoserien in der Wohnung geschossen werden. Die Fotos tauchen in Maklerexposés oder im Internet in Wohnungs- und Kaufanzeigen auf. Sie sollen potenziellen Kauf- oder Mietinteressenten ein anschauliches Bild der Wohnung liefern. Aber, so Rieger, ob, was und von wem in der Wohnung fotografiert werden darf, entscheidet allein der Mieter. Er sei während seiner Mietzeit alleiniger Besitzer der Wohnung und damit habe er das alleinige Entscheidungsrecht. Hinzu kommt außerdem, dass nie ausgeschlossen werden kann, dass der Vermieter – gewollt oder ungewollt – bei seinen Fotos auch "Teile der Lebensart der Mieter, der Einrichtung ihrer Wohnung, ihres Lebensstils oder sonstige der Intimsphäre zuzurechnenden Einzelheiten" aufnehme. Das aber müssten sich Mieter nicht gefallen lassen.