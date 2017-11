VS-Villingen (uwk). In der Richthofenstraße in Villingen beginnen am Donnerstag, 16. November, die Vorarbeiten zum Neubau eines Regenwasserkanals. Die Straßenverkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen. Auch eine Vollsperrung der Straße sei bereits am Donnerstag möglich, teilte ­Madlen Falke, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit.