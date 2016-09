Villingen-Schwenningen Richtfest beim DRK-Kreisverband

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Das Gesamtvolumen für den Bau des neuen Gebäudes des DRK-Kreisverbandes Villingen-Schwenningen wird laut dessen Vorsitzenden Jürgen Roth mit zirka sechs bis acht Millionen Euro Investitionssumme abschließen. Der DRK Kreisverband Villingen-Schwenningen investiert in seine Räume eine Gesamtsumme von zirka zwei Millionen Euro. "Diese Aufwendungen werden durch die eingesparten Mietzinszahlungen aus dem Benediktinerring in VS-Villingen kompensiert", so Roth. Am 16. September soll das Richtfest gefeiert werden. Das viergeschossige Gebäude hat zwei Gebäudeteile mit je 1880 Quadratmetern Nutzfläche.