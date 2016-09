Die Herren 40 des Tennisclubs Rietheim haben am Samstag ihren Vereinsmeister ermittelt. Die zehn Teilnehmer wurden in zwei Gruppen à fünf Spieler zugelost. Somit hatte jeder Spieler vier Matches zu spielen. Gespielt wurde je ein Satz bis sechs. In der Gruppenphase gab es viele ausgeglichene Partien und bis zuletzt war es spannend, wer Gruppensieger wird. Im Endspiel der Gruppen standen sich Richard Fuß und Ulli Schanz gegenüber. In einem spannenden Endspiel setzte sich Richard Fuß mit 6:5 durch und wiederholte somit seinen Erfolg vom Vorjahr. Franz Bartler war für die Organisation des Turniers verantwortlich. Als Besonderheit wurde unter den Teilnehmern ein Schläger "Wilson 100 Jahre" verlost, gestiftet von Sport Bartler. Foto: TC