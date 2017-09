Villingen-Schwenningen (maz). Die Rettungstreppen am ehemaligen Bürgeramt in der Villinger Josefsgasse sind Gemeinderat Bertold Ummenhofer ein Dorn im Auge. Im Ver waltungs- und Kulturausschuss am Mittwoch for derte der Freie Wähler die Verwaltung auf, diesen "Schandfleck für die Stadt" endlich abzubauen. Die Genehmigung durch die Denkmalbehörde sei im März abgelaufen, bisher habe sich nichts getan. Zu mindest eine Treppe sei für die Karl-Brachat-Realschule verwendbar. Baubürgermeister Detlev Bührer sieht es pragmatisch: Die Stadt baue die Treppe dann ab, wenn sie an anderer Stelle zum Einsatz kommt. Auf- und Abbau verursache ebenso Kosten wie die Lagerung. So lasse sich jedenfalls Geld sparen.