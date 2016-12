Villingen-Schwenningen Rettung aus heiterem Himmel

In Villingen war die Überraschung groß, als die Anfrage aus Österreich über 5000 Pins kam. "Dann haben wir uns halt ins Zeug gelegt", erzählt Ayasse und lacht. Und das beste: Für den Großauftrag gab es sogar gleich einen Drei-Jahres-Vertrag mit Austrian Airlines. Bearbeitet wird dieser übrigens an neuer Stelle: in der Güterbahnhofstraße 11 in Villingen. Hell, lichtdurchflutet und 75 Quadratmeter groß – so feudal wie in ihren neuen Räumlichkeiten hatte es die Aids-Hilfe Schwarzwald-Baar-Heuberg noch nie.