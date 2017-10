VS-Villingen. Mit 44 Jahren feiert er dieses Jahr das 20-Jährige seiner Solokarriere als Singer/Songwriter und Recording Artist: Reto Burrell. Am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, tritt er beim Folk-Club Villingen im Kulturzentrum Scheuer auf. Gefragt nach dem Höhepunkt seiner Karriere, sagt er bescheiden: "Das Größte ist die Freude und Ehre, neben dem Musikschaffen die Musik auch voll und ganz ausleben zu dürfen. Wo sonst, wenn nicht im wahren Leben, entstehen Songs und deren Geschichten." Tickets kosten 15 Euro. Sie sind im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Riet­straße in Villingen zu bekommen.