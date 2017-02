Villingen-Schwenningen Rentnerbänd verteilt Glücksblümle

Überhaupt liegt der Rentnerbänd das soziale Engagement am Herzen – auch zur Fasnetzeit. Jetzt sorgten die Musiker bei der Fasnetsparty für den Freizeittreff I-Tüpfele der Diakonie für Menschen mit Behinderung in der Bickebergschule wieder für Stimmung. Der Nachwuchs der Gemeinschaftsschule hatte mit den Lehrerinnen Katharina Seidel und Nicole Benzing mit viel Elan eine Mega-Party für den Freizeittreff auf die Beine gestellt. "Es war richtig toll, wie ausgelassen die Schüler mit den behinderten Menschen gefeiert haben und so offen mit ihnen umgegangen sind", freut sich Rentnerbänd-Chefin Heidi Popko.

Das Küchenteam mit der bewährten Roswitha Wetzel-Lauffer war voll im Einsatz. Auch Gerhard "Shorty" Kurz und die Band "WG & Friends" sowie Schüler der Bläserklasse heizten ein. Alle spielten, sangen und tanzten bei dem rundum gelungenen Abend gemeinsam. Die Freizeittreffmitglieder waren hellauf vom Programm begeistert – und von den Schülern, die so sicher auf die Menschen mit ihren unterschiedlichen Behinderungen zugegangen sind. So waren sich am Ende alle einig, dass es eine wertvolle Erfahrung für jeden war.

Ein toller Fasnetauftakt also für die Rentnerbänd, die nach dem Zähringer Narrentreffen bei einigen Bällen anzutreffen war und ab heute in den Stüble und Kneipen umherzieht. Traditionell spielen die Musiker am Schmotzigen in der Christy-Brown- und der Carl-Orff-Schule, dann geht es in die Innenstadt. Die Musiker freuen sich schon, über die hohen Tage der Fasnet bis zur Schlüsselübergabe am Sonntag richtig loszulegen und das Jubiläum mit zahlreichen närrischen Zuhörern zu feiern. Bei den Bällen der Kirchengemeinden habe sie mancher Gast schon mit Geburtstagsgeschenken überrascht, erzählt Heidi Popko. Um auch anderen eine Freude zu bereiten, will die Renterbänd nun weiter viele "Pappedeckelosteck­nadelblümle" gegen eine Spende für die ProKids­Stiftung an den Mann beziehungsweise die Frau bringen.