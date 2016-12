Villingen-Schwenningen Rentnerbänd gibt sich besinnlich

Mit "Little Drummer Boy" und dem "Winter Wonderland" versetzte die Combo die weit über 100 Besucher am Sonntagabend vor dem Haus Kanzleigasse 24 in vorweihnachtliche Stimmung. Die "Rentner" Rolf Kübeler und Hans Vosseler lasen aus dem Fenster heraus eine kindlich-unbefangene Adventsgeschichte vor, die für manchen Lacher sorgte, und hinterher gab es Glühwein für alle.

Nebenbei verriet Heidi Popko, dass man mit dem Adventsauftritt gleichzeitig den Auftakt für das Jubiläumsjahr 2017 gesetzt habe, in dem die Rentnerbänd 40 Jahre alt wird.