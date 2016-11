VS-Villingen. "Selten ist die schwäbische Mentalität so gut und präzise getroffen worden", schwärmt Wieland Backes über "Der Sheriff von Linsenbach", in dem er selbst eine kleine Rolle spielt. Die Komödie ist am heutigen Mittwoch, 20 Uhr, im Theater am Ring zu sehen. Es spielt die Württembergische Landesbühne Esslingen. Die radikale Ordnungsliebe des Rentners Hermann Zettler treibt ganz Linsenbach an den Rand des Wahnsinns. Ausgerechnet er wurde vom Bürgermeister dazu ausersehen, sich des Chaos auf dem Marktplatz anzunehmen: Dort parkt nämlich jeder, wie er will. Das Stück kommt zwar als leichte Komödie daher, ist aber in Wahrheit viel mehr. Mit liebevoller Bissigkeit hat Oliver Storz das Bild einer schwäbischen Kleinstadt gezeichnet, in der sich jeder selbst der Nächste ist. Nachtcafé-Legende Wieland Backes spielt den Rathauspförtner, den besten Freund des Ordnungsfanatikers.