VS-Villingen. Das Franziskanermuseum in Villingen setzt auch 2017 die beliebte Führungsreihe "Im Blickpunkt" fort. Bei der ersten Blickpunktführung des Jahres am Mittwoch, 15. März, 18 Uhr, Renate Blohmann zu Gast. Sie arbeitet mit dem Franziskanermuseum durch die bekannten Rosenführungen seit vielen Jahren zusammen. Als langjährige Stadtführerin und Rosenliebhaberin ist Renate Blohmann vor allem in den Sommermonaten regelmäßig mit Gruppen in der Stadt zu sehen. Besonders gerne begleitet die Stadtführerin die Besucher in den Rosengarten im Hubenloch. Da sie auch privat einen Rosengarten pflegt, hat sie praktische Tipps zur Auswahl der besten Rosensorten und zur Pflanzenpflege parat. Welches Museumsstück sie am 15. März vorstellen wird, ist geheim. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. Die Teilnehmer treffen sich im Foyer des Franziskanermuseums.