Villingen-Schwenningen Religionsersatz und Kapitalismus

Uthoff stieg mit den Bundestagswahlen ein. Er ließ sich ein kurzes Meinungsbild geben, wie das Publikum nun zur neuen Regierungsbildung steht – Minderheitsregierung, GroKo oder Neuwahlen? "Und wer will lieber nach Frankreich auswandern?", fragte er ironisch. Schon zu Beginn stellte er fest, dass die Stimmung gut war. Für eine SPD-Mitgliedschaft habe er keine plausible Erklärung. Dennoch sei er begeistert von der Hingabe der SPD, alle vier Jahre einen neuen Kandidaten für die Bundestagswahlen zu stellen. Die Grünenwähler seien diejenigen, die noch am geringsten an Realitätsverlust leiden. Die FDP zu wählen gleiche, laut ihm, einen Waldbrand mit einem Streichholz zu bekämpfen. FDP-Wähler seien diejenigen, die am größten Realitätsverlust leiden. Aber die FDP wurde ja auch nur von jungen Leuten aufgrund der "schicken" Wahlplakate gewählt.

Uthoff verdeutlichte, dass es sich bei den AfD-Wählern nicht nur um Nazis handle. Manche würden auch aus Protest wählen. "Kann man diesen Protest denn nicht kreativer ausdrücken, angesichts der 70 Jahre, in denen Deutschland Schlechtes angerichtet hatte?", fragte er das Publikum. Mit der CSU in der Regierung wäre der Spaßfaktor gesichert, und die Jamaika-Koalition könne man abschreiben. Letztendlich kam Uthoff aber zu dem Fazit, dass ein unregierbares, handlungsunfähiges Deutschland wohl am besten sei, wenn man in Betracht zieht, dass Deutschland der viertgrößte Waffenexporteur auf der Welt ist. Unterhaltend und mit geschliffenem Mundwerk konnte er das Publikum fesseln.

In der zweiten Hälfte kam Uthoff, obwohl er selbst Atheist ist, auch auf Religion zu sprechen. Laut ihm sei der Kapitalismus ein Religionsersatz, wie er dann erklärte. Gotteshäuser seien Banken, und das elfte der zehn Gebote des Kapitalismus, das nur für Deutschland gültig sei, besagt: "Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten."