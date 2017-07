Villingen-Schwenningen Rekord C oder Commodore A: Alt-Opel-Liebhaber kommen zusammen

VS-Schwenningen/Deißlingen. Alt-Opel-Liebhaber kommen vom 28. bis 30. Juli in Schwenningen und Deißlingen auf ihre Kosten. Anlässlich des 50. Jahrestags des Opel Commodore A, lädt die Alt-Opel-Interessengemeinschaft (Alt-Opel-IG) zum Typgruppentreffen für Rekord C und Commodore A ein. Los geht es am Freitagnachmittag im Schwenninger Luftfahrtmuseum. Zu diesem Startschuss sind alle Besitzer und Liebhaber des Rekord C, Commodore A und anderen Alt-Opel-Modellen eingeladen.