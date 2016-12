Villingen-Schwenningen Reizvolle Kombination

Henning Sieverts "Vibes & Strings"-Quartett lebt von der reizvollen Klangkombination aus gläsernem Vibrafon und warmer Gitarre. Dabei stehen groovige zupackende Stücke im Mittelpunkt, die durch diese ungewöhnliche Instrumentierung eine aparte Schönheit entwickeln.

Sieverts ist einer der meistbeschäftigten Jazzbassisten und Cellisten Europas. Er unterrichtet an der Musikhochschule München und arbeitet als Jazz-Moderator beim Bayerischen Rundfunk. Tim Collins aus New York lebt seit einigen Jahren in München. Peter O`Mara stammt aus Sydney, Australien, lebt seit über 20 Jahren in München und war unter anderem langjähriges Mitglied bei Klaus Doldingers "Passport". Der mehrfach preisgekrönte Schlagzeuger Matthias Gmelin ist einer der gefragtesten Drummer der Szene. Auf dem aktuellen Album des Quartetts ist es gelungen, packende Live-Atmosphäre mit einem begeistert mitgehenden Publikum einzufangen. Dies wird ihnen auch im Villinger Jazz-Club gelingen. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.