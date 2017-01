Villingen-Schwenningen Reiter und Griem besonders geehrt

Die Vereinsehrennadel in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Andrea Rapp, Beate Fleig, Michael Stern, Holger Hensel und Michael Grimm. Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Treue ging an Luzia Glaser, Helga Grießhaber, Luzia Grießhaber, ­Anneliese Hamm, Ingeborg Heini, Maria Hensel, Inge Laufer, Rosemarie Andre, ­Hildegard Fleig, Claudia Czech, Irma Neininger, Rita Feierfeil, Karin Eich, Edith Stern, Irmgard Schuler und Egon Schleicher.