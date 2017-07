VS-Villingen. "Sommerzeit – Reisezeit". Unter diesem Motto gibt Bernhard Heidt seine Ideen rund um Reisen und Ausflüge weiter. Er informiert in der "Breiten Mühle" der Familienheim, Pontarlierstraße 9 in Villingen: Am Dienstag, 11. Juli, ab 15 Uhr, geht es "in die nähere Umgebung", am Dienstag, 18. Juli, ab 15 Uhr zum Bodensee und am Dienstag, 25. Juli, 15 Uhr, auf eine Reise nach Norwegen. Der Eintritt ist frei.