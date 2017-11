Villingen-Schwenningen. Die SWR-Reisereportage "Expedition in die Heimat" aus Villingen-Schwenningen wird am Freitag, 17. November, 20.15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen gesendet. In Tannheim besuchte Moderatorin Anna Lena Dörr die Nachsorgeklinik. Gemeinsam mit jungen Feintechnik-Schülern baute Dörr in Schwenningen zeitgemäße Uhrengehäuse zusammen. Mit dem Pilz-Experten Edgar Riehle ging sie auf Exkursion. In modischer Hinsicht ließ sie sich im Outlet des Modelabels Nastrovje Potsdam in Villingen von Unternehmensgründer Frank Schilling mit neuen Ideen versorgen.