Villingen-Schwenningen Reise nach Peru bleibt für die Schüler unvergesslich

Häufiger trafen sich während des Aufenthalts deutsche und peruanische Jugendliche zu gemeinsamen Aktivitäten wie Fußball- oder Kartenspiel. Ein Höhepunkt für die St. Ursula-Schüler war der eintägige Besuch bei einem peruanischen Jugendlichen in seinem zu Hause auf rund 4000 Metern Höhe. Dort konnten sie die Lebenswirklichkeit der Familien, die unter einfachsten Verhältnissen wohnen und vom Kartoffelanbau oder der Meerschweinchen- oder Alpakazucht leben, hautnah erfahren.

Neben den Begegnungen standen auch touristische Ziele, wie die Besichtigung von Machu Picchu, der alten Inkahauptstadt Cuzco oder der Titicacasee, auf dem Programm.

Über die Erfahrungen, Begegnungen und Erlebnisse von ihrer spannenden Reise ins südamerikanische Peru berichten die Schüler in einem Bildervortrag am kommenden Montag, 17. Juli, 19 Uhr, in der Aula der St. Ursula-Schulen in Villingen. Interessierte sind zu diesem Vortrag willkommen.