Villingen-Schwenningen Reise in die Welt der Klänge

VS-Villingen. Am Montag, 6. Februar, 10.30 Uhr, startet die interaktive "Zeitmaschine" im Franziskaner Konzerthaus in Villingen – und nimmt die Besucher mit auf eine spannende Reise in die Welt der Musik.

Das Ensemble Capella de la Torre unter der Leitung von Katharina Bäuml, ECHO-Klassik-Preisträger 2016, eröffnet einen lebendigen Dialog zwischen Musikern und Publikum.

Musikinstrumente führen in vergangene Zeiten, die ganz und gar lebendig sind. Posaunen und Percussion mag das junge Publikum ja kennen, aber was sind eigentlich Schalmei, Pommer und Dulzian – und wie klingen diese Instrumente überhaupt? Das Konzert macht deutlich, dass uns die Musik der Renaissance näher steht als gedacht: Die Improvisationen mit historischen Instrumenten klingen vertraut und dringen bis in die Welt des Jazz und Pop vor.