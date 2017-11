VS-Villingen. Das Theater Liberi bringt "Dschungelbuch – das Musical" als Live-Erlebnis nach Villingen. Turbulente Dschungel-Action über Freundschaften, die Grenzen überwinden: Kinder und Kindgebliebene ab vier Jahren erleben eine bunte Reise durch den geheimnisvollen Urwald. Das im deutschsprachigen Raum erfolgreiche Theater Liberi bringt den zeitlosen Bestseller von Rudyard Kipling über das mutige Findelkind und den Dschungelbuch-Liebling Balu als modernes Musical für die ganze Familie auf die Bühne. Der Vorhang hebt sich am Freitag, 29. Dezember, 16 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen. Mogli wurde einst als Findelkind von einem Wolfsrudel im Dschungel entdeckt und aufgezogen. Begleitet durch die gewohnt hitverdächtigen Kompositionen der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker erlebt er mit Bär Balu und dem schwarzen Panther Baghira die aufregendsten und lustig­sten Abenteuer. Aber es lauern auch die Gefahren der Wildnis. Karten im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.