Villingen-Schwenningen Reinigungsarbeiten dauern an

Villingen-Schwenningen. Der Brand, der sich vergangenen Donnerstag ereignet hat, zieht größere Reinigungsarbeiten nach sich, teilt die Stadtverwaltung mit. Diese dauern aller Voraussicht nach bis Ende des Jahres. In einem Kellerraum, der als Papier- und Bastelutensilienlager genutzt wurde, war ein Feuer mit hoher Rauchentwicklung entstanden. Dieses hat sich im Haupttrakt verteilt und großflächig Rückstände auf sämtlichem Inventar hinterlassen.

Da es aufwendig gereinigt werden muss, können die Räume im Haupttrakt nicht genutzt werden. Der Flügel der Sprachheilschule sowie der Hallenbereich und die ehemalige Kirche sind hingegen weniger betroffen. Über die Ferien konnten das Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau sowie das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport gemeinsam mit den Fachfirmen Pläne ausarbeiten, wie der Betrieb in der Klosterringschule weiter laufen kann. Trotz der großflächigen Arbeiten ist der Raumbedarf für den Unterricht im bestehenden Gebäude abgedeckt, wenngleich ein enges Zusammenrücken notwendig ist. Sonderräume der Sprachheilschule wie der Musiksaal werden zu Klassenräumen umfunktioniert. Auch die Mensa bleibt in Betrieb, jedoch muss in gewissen Abläufen improvisiert werden. Ebenso werden die Bauarbeiten für den Ganztagesbetrieb fortgesetzt.

Die Ganztagsbetreuung für die Jungen und Mädchen ist weiterhin gewährleistet, vermutlich vorerst in den Klassenräumen. Die Hallennutzung im Rahmen des Sportunterrichts muss reduziert und auch die Nutzung durch Sportvereine vorerst eingestellt werden. Bislang ist die Anmietung ­externer Räumlichkeiten nicht erforderlich. Derzeit wird jedoch noch geprüft, ob die Sporthalle der St. Ursula-Schulen nachmittags stundenweise angemietet werden kann.