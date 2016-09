Villingen-Schwenningen Reihe rund ums "War Requiem"

Villingen-Schwenningen. Am Sonntag, 9. Oktober, 17 Uhr, wird im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen das "War Requiem" von Benjamin Britten aufgeführt. Angesichts der globalen politischen Lage hat das Werk traurige Aktualität – ein ganzer Themenschwerpunkt beschäftigt sich daher mit der Frage, was zu tun ist, damit Krieg und Leid "Nie wieder!" Realität werden können.