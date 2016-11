Villingen-Schwenningen Reichtum des Bergsteigens

VS-Villingen. Der Südtiroler Extrembergsteiger führt in seinem neuen Live-Vortrag zu außergewöhnlichen Gipfeln – den Matterhörnern dieser Welt. "Ich habe mich auf die Suche nach den schönsten Bergen gemacht", sagt Kammerlander. Dazu zählen für ihn beispielsweise der Shivling in Nordindien, die Ama Dablam unweit des Mount Everest in Nepal, der Stetind in Norwegen oder der Mount Belalakaja in Russland. Diese kühnen, steil aufragenden Obelisken haben teilweise frappierende Ähnlichkeiten zum Matterhorn. Steile, scharfe Grate, grandiose Wände – diese Berge sind so schön geformt wie ein Bergkristall.

Emotionale Geschichten von Hans Kammerlander kommentiert

Bergsteigerlegende Hans Kammerlander kommentiert den Vortrag in seiner unverwechselbaren, sympathischen Art. In emotionalen Geschichten entführt er das Publikum in Fels und Eis, zu großartigen Landschaften und fremden Kulturen. Er offenbart dem Publikum den Reichtum des Bergsteigens.