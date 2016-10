VS-Schwenningen. Das Märchen "Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff erhält neues, packendes Leben: Regisseur Johannes Naber hat die klassische Geschichte mit Frederick Lau und Henriette Confurius verfilmt – und CineStar-Gäste erleben "Das kalte Herz" in ganz besonderem Rahmen: Am Sonntag, 16. Oktober, ab 20 Uhr, stellt Johannes Naber seinen Film vor. Rer Regisseur wird dem Publikum Rede und Antwort stehen. Karten gibt es an der Kinokasse.