Der Freundeskreis Kultur veranstaltet in Rolf Klaibers Reihe "Härings Kulturcafé" seinen vierten Kulturstammtisch. VS-Schwenningen. Er möchte mit dem Publikum das Thema Begleitung des Kulturlebens in Villingen-Schwenningen durch regionale Medien am heutigen Donnerstag, 19.30 Uhr, zur Sprache bringen. Das Podium besteht aus Marcel Dorer vom Schwarzwälder Boten, Ralf Trautwein und Berthold Merkle von der Südwestpresse/Neckarquelle, Jürgen Dreher vom Südkurier sowie Klaus Peter Karger vom Südwestrundfunk Regionalbüro. Das Podium soll Fragen zum Stellenwert kultureller Ereignisse in der lokalen und regionalen Berichterstattung, zu Umfang und Form, zu Schwierigkeiten und Leistungen erörtern. Erwartungen und Erfahrungen der Leser zu diesem Themenkomplex, aber auch die Bedeutung der Berichterstattung zum Kulturangebot in der Stadt und Region sollen ausgelotet werden. Raimund Fleischer, ehemaliger Leiter des Gymnasiums am Romäusring, wird die Moderation übernehmen.