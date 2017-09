Villingen-Schwenningen Regionale Baukultur wichtig

Sozusagen als regionales Symbol weisen sowohl die Fotos als auch der Ausstellungskatalog einen Bollenhut als Symbol auf. Die prämierten Objekte reichen über die Kreisgrenzen hinaus, beispielsweise nach Waldkirch und St. Peter. Aber auch im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es Auszeichnungen. So wurde die gesamte Umgestaltung des Residenzbereiches in Donaueschingen, sowohl Außenraumgestaltung als auch die "technisch und denkmalpflegerisch anspruchsvolle Sanierung des Donauquelltopfes prämiert. Auch eine zweckmäßige landwirtschaftliche Halle in Gütenbach gehört zu den Objekten, die gezeigt werden. 2013 war der 345 Jahre alte Kilpenhof, einer der ältesten Heidehöfe im Schwarzwald, unter der Schneelast eingebrochen. Stattdessen entstand eine Berge- und Gerätehalle, die in Anlehnung an den alten Hof mit tiefgezogenem vollen Walmdach errichtet wurde.