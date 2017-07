Villingen-Schwenningen Regional und schneller als das Internet

VS-Villingen. Wenn der Elektronikfachmarkt im Vorderen Eckweg in Villingen Geburtstag feiert, ist das für den Hoerco-Geschäftsführer Rudolf Reim auch ein Grund, zurückzuschauen. Was in dem halben Jahrhundert Unternehmensgeschichte schon alles stattgefunden hat, ist Beleg für einen rasanten Wandel der Technik – ganz abgesehen von Computern, die "damals" noch ein Fremdwort waren.

Walkman statt iPod, Kleinbildfilme statt SD-Karten zum Speichern von Fotos auf Kameras, Filtermaschinen statt Kaffeevollautomaten, Telefone mit Wählscheibe anstatt des Smartphones oder die guten alten Röhrenfernseher statt internetfähiger Flachbild-TVs – manche dieser Vorgängermodelle muten die jungen Erwachsenen an wie Zeugnisse aus der Steinzeit. Sicher, einige Zeitzeugen früherer Jahre erfahren gerade wieder einen Retro-Trend in den Verkaufsregalen und sind, technisch ausgefeilter denn je, auch heute wieder in den Verkaufsregalen zu finden – Schallplattenspieler beispielsweise. Dennoch: Keine Branche ist wohl einem so enormen umfassenden Wandel erlegen wie die Elektronikbranche. Eine Tatsache, auf die Rudolf Reim in seinem Jubiläumsjahr immer wieder mit interessanten Aktionen, kleinen Schaufenstern in die Vergangenheit, aufmerksam macht. So startete das Familienunternehmen beispielsweise schon verschiedenste Aktionen. So suchte Hoerco die originellsten Computer, Spielecomputer und Handys der Region, schließlich sind viele Innovationen wie zum Beispiel der erste PC oder die erste Spielekonsole in den vergangenen fünf Jahrzehnten auf den Markt gekommen.

Marken wie Atari oder Commodore waren Marktführer und sind heute schon wieder von der Bildfläche verschwunden. Hoerco Kunden erinnerten sich anlässlich des Hoerco-Jubiläums an viele aufregende Stunden vor ihrem PC mit der Floppy Disc oder unterwegs mit dem "Game Boy" von Atari. Und Nokia etwa war der unangefochtene Star bei den Mobiltelefonen – das A-, B- und später das C-Netz waren der Schlüssel dazu. Viele kennen auch noch den 500 Gramm schweren Motorola Knochen, eines der ersten tragbaren Mobiltelefone für den Privatmann. Zuvor schon konnte man in dem Elektronikfachmarkt einen Saba Fernseher gegen einen nagelneuen Loewe Design-Fernseher eintauschen – nicht nur eine Hommage an die Technik, sondern auch an die Villinger Geschichte, in der die Saba-Werke eine bedeutende Rolle gespielt hatten.