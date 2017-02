Villingen-Schwenningen Regen trübt Jubiläumsumzug nicht

VS-Weigheim (bo). Das Imposante an den Wiigemer Wölfen ist ihre ausdrucksstarke Holzmaske mit ihrem weit aufgerissenen Mund. Doch auch die Hansel beeindrucken in einer besonderen Eigentümlichkeit. Wer sie in ihrer gesamten Schönheit mit weiteren 49 Zünften sehen wollte, wählte am Samstag den Weg zum Jubiläumsumzug der Zunft und folgte unweigerlich dem "Wolfs-Blut"-Geheul der Gastgeber, die den Umzug eröffneten. Einmal mehr taten dies mehrere tausend Besucher, die eine bunte Abfolge der Zünfte, Figuren, Masken, Musiken und Guggenmusiken erlebte. Die Stimmung entlang der Umzugsstrecke war fantastisch. In den Besenbeizen herrschte Hochbetrieb. Und als nach einer halben Stunde der Regen kam, störte sich kaum jemand daran. Durchnässt, aber begeistert winkten die Zuschauer den Umzugsteilnehmern zu. Diese mischten sich unters Publikum, das sie mit Konfetti und Stroh beglückten, das in der feuchten Witterung besonders gut an der Kleidung und in den Haaren haftete.

Ein Großteil der Zünfte war aus der näheren Umgebung und den Nachbarkreisen zu Gast. Doch es waren auch Zünfte aus Weilheim, Freiburg oder Emmendingen vor Ort, die den überregionalen Charakter stärkten, den der Umzug inzwischen erlangt hat. Jede Zunft erzählte ihre eigene Geschichte, und so kamen auch jene auf ihre Kosten, die sich im Anschluss mit deren Entstehungsgeschichte auseinandersetzen. 90 Minuten und mehrere 1000 Hästärger später endete das Umzugsspektakel durch Weigheims Straßen. Doch in den proppenvollen Besenbeizen und der Festhalle ging das närrische Treiben munter weiter.